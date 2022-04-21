Çubuk'taki aşevinde kazanlar, 33 yıldır ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi 9. Sokak'ta hizmet veren Milli Görüş Aşevi'nde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile sığınmacılara ramazan ve özel günlerde üç çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

Yaklaşık 3 bin kişilik yemek çıkan aşevine iftara saatler kala gelen vatandaşlar, beraberinde getirdikleri kaplarla yemeklerini ve ekmeklerini alıp evlerine dönüyor.

Aşevi gönüllülerinden Murat Kodal (42), AA muhabirine, Çubuk'ta 33 yıldır sürdürülen geleneğin son 7 yılında kendisinin de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Kendilerinin sadece aracı olduğunu özellikle esnafların büyük destek verdiğini belirten Kodal, "İlçemizde ilk defa Mustafa Kalaycı tarafından başlatılan bu gelenek 33 yıldır sürdürülüyor. Her yıl gönüllü sayısı da artıyor. Olan getiriyor, olmayan götürüyor. Esnafımız ya da diğer vatandaşlarımız elinde ne varsa günlünden ne kopuyorsa buraya getiriyor, biz de onları pişirerek iftara hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Kodal, yemek talep eden herkese istediği kadar verdiklerini dile getirerek, "Ortalama 2 bin 500 ila 3 bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek çıkartıyoruz. İftara 2 saat kala da yemekleri dağıtıyoruz." dedi.

Boş vakitlerinde aşçılara yardım eden esnaflardan Halil İbrahim Bal da "Bu sokakta terzilik yapıyorum. Boş zamanımızda elimizden geldiğince patates, soğan soyup yardım ediyorum." ifadesini kullandı.

Esnaflardan Abdurrahim Esti ise güzel geleneği yaşatmak için çalıştıklarını kaydetti.