Çubuk'taki Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmete girdi - Son Dakika
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Çubuk'taki Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmete girdi

15.06.2022 15:21
Çubuk'taki Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmete girdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Valiliğin katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından restore edilen Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Valiliğin katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından restore edilen Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Cumhuriyetin ilk dönemine ait ve kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında yer alan 7 odalı konak, aslına uygun olarak restore edildi.

Konak, yapılan protokol ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.

Yaklaşık 17 bin 500 kayıtlı kitabı bulunan kütüphane, konuklarına tarihi bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Kütüphane Müdürü Mevlüt Aşır, AA muhabirine, tarihi binadaki kütüphanenin insanları okumaya özendirdiğini vurguladı.

Kütüphanede ders çalışmaya gelen ortaokul öğrencisi Zehra Eyşan ise binadan çok etkilendiğini belirterek, "Bina çok güzel, çok güzel restore edilmiş. Çok verimli ve ferah bir ortam var ve güzel çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'taki Hamdi Ağalar Konağı, halk kütüphanesi olarak hizmete girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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