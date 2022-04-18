Çubuk'taki mahalle iftarları geleneği sürdürülüyor - Son Dakika
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Çubuk'taki mahalle iftarları geleneği sürdürülüyor

18.04.2022 09:31
Çubuk'taki mahalle iftarları geleneği sürdürülüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle iftarları geleneği sürdürülüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle iftarları geleneği sürdürülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen mahallelerde toplu iftar etkinlikleri, iki yıl aradan sonra yeniden başladı.

İlçenin kırsal mahallerinden Tahtayazı'da cami avlusunda kurulan iftar masaları, yüzlerce mahalle sakinini buluşturdu.

Cami avlusuna ve sokaklara kurulan masalarda, imece usulüyle hazırlanan tatlısından tuzlusuna 5 çeşit yemek davetlilere ikram edildi.

İftar öncesi Kuran'ı Kerim ve ilahiler okundu. Ezanın okunması ile birlikte yemek yendi.

Mahalle muhtarı Zekayi Çevik, 2 yıl aradan sonra iftar sofrasında mahallede oturanlarla mahalle dışında yaşayanları buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplam 1800 kişilik yemek yaptıklarını kaydeden Çevik, "Ramazanın geleneğimiz olarak yapılan iftar yemeklerimizi iki seneden beri yapamıyorduk. Pandemiden dolayı yapamıyorduk. İki yıl aradan sonra iftar sofrasında mahalle sakinlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan da "Pandemi sebebiyle iki senedir yapamıyorduk. Bugün bu özlem düzenlenen iftar yemeğimizle son buldu. Ne mutlu." diye konuştu.

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Ankara, İftar, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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