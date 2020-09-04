Çubuk'taki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Çubuk'a 40 kilometre uzaklıkta Yıldırımevci mahallesi Karagöl yakınlarında Kavak dağı ormanlık alanında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Yangına, 27 arazöz, 10 iş makinesi, yaklaşık 250 personel, 15 teknik eleman, 3 helikopter, 21 su tankeri, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, 16 saat süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Gün boyu süren çalışmalarla yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 21 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.