Çubuk'taki şelalenin turizme kazandırılması isteniyor - Son Dakika
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Çubuk'taki şelalenin turizme kazandırılması isteniyor

24 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Eskiçöte Mahallesi'nde bulunan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.

Çubuk'taki şelalenin turizme kazandırılması isteniyor, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Eskiçöte Mahallesi'nde bulunan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.

Mahalle sakinlerinden Ertan Karabıyık tarafından keşfedilen Fındıkla Şelalesi, ilçe merkezine yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Eskiçöteliler Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışması Derneği Başkanı Süleyman Yazıcı, AA muhabirine, 4 yıl önce kurdukları dernek ile hem mahalle sakinlerini bir arada tutmaya hem de mahallerini en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Mahallenin yıllarca göç nedeniyle boşaldığını, sadece yaşlıların yaşadığı bir mahalle haline geldiğini anlatan Yazıcı, gençlerin mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

Fındıkla Şelalesi'nin de genellikle çok yaşlılar tarafından bilindiğine işaret eden Yazıcı, "Onlar da gidip gelmeyince zamanla unutulmuş. Yol da olmayınca kimse gelmemiş. Şelalenin özelliği, iki katlı olması ve tamamen kaynak suyundan oluşması. Suyun tahlilini yaptırdık, içilebilir. Yetkililerden buranın değerlendirmesini ve turizme açılmasını istiyoruz." dedi.

Ertan Karabıyık da dedesinin eskiden şelaleye gittiğini ifade ederek, "Dedem vefat ettikten sonra bir daha hiç gelmedik ve zamanla böyle bir yerin varlığını unuttuk. Köye bir bahçe yapmaya karar verdiğimde aklıma geldi. Mahallede yaşayanların dahi unuttuğu şelaleyi tekrar keşfettik. Şimdi burayı görmeye geliyorlar." diye konuştu.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:36 Kaynak: AA

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