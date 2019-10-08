Son Dakika Haberleri: Çubuk'tan "Barış Pınarı"na destek
Son Dakika Güncel Çubuk'tan 'Barış Pınarı'na destek

Çubuk'tan "Barış Pınarı"na destek

1 saat önce

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları ve gazileri olarak Barış Pınarı Operasyonu'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Çubuk'tan

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları ve gazileri olarak Barış Pınarı Operasyonu'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Operasyonu'nun başarılı olması için dua ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa onun yapıldığını vurgulayan Avan, "Terör belasından en çok ciğerleri yanan bizler, gelecekte başka anların ciğerleri yanmaması için bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Geri adım atılmamalıdır. Terör ve fitne bulunduğu yerde yok edilmelidir." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki millileşme projelerinin de destekçisi olduklarını vurgulayan Avan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Tüm dünyanın gözünün olduğu bir ülkeyiz. Bunun bir bedeli var. Bu bedel de şehit ve gazi vermekle oluyor. Şehit ve gazi oluruz ama boyunduruk altında ve esaret altında bulunmayız. Bunun için geçmişten bugüne kadar çok bedeller ödenmiştir. Bugünde hepimiz bu bedeli ödemeye hazır olduğumuzu bir daha belirtmek istiyoruz. Atalarımız boyunduruk altında olmaktansa şereflice şehit olmayı tercih etmişlerdir. Türkiye'nin sınırında olan ve ülkemizin güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de ve ülkemizin genelinde yapılan tüm operasyonları canı gönülden destekliyor ve başarıları için dua ediyoruz. Şu an operasyonlara katılan ve görevi başında tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyoruz."

Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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