Çubuk'tan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Çubuk'tan depremzedelere yardım

13 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde depremzedeler için yardım toplandı.

Çubuk'tan depremzedelere yardım, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde depremzedeler için yardım toplandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın sosyal medya ve anonsla başlattığı, Çubuk Kaymakamlığı'nın da desteğiyle ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yardım kampanyası, ilgi gördü.

İlçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların destek olduğu kampanyada kısa sürede bir tır malzeme toplandı. Toplanan yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edilmek için Ankara'ya uğurlandı.

Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren devletin tüm gücüyle olay yerinde olduğunu hatırlattı.

Yapılan yardımın Türk halkının acı ve tatlı günlerde nasıl dayanışma içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Kaymakam Keleş, Çubuk Belediyesine ve ilçe halkına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da fakir zengin herkesin kampanyaya destek verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan dua okudu, yardım malzemesi yüklü tır Ankara'ya yola çıkarıldı.

Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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