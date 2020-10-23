Çubuk'un dağlarında yetişen yaban meyveleri pazar tezgahlarını süslüyor - Son Dakika

Çubuk'un dağlarında yetişen yaban meyveleri pazar tezgahlarını süslüyor

23.10.2020 15:19
Çubuk'un dağlarında yetişen yaban meyveleri pazar tezgahlarını süslüyor, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu, kızılcık, dağ eriği gibi doğal meyveleri toplayıp pazarda satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu, kızılcık, dağ eriği gibi doğal meyveleri toplayıp pazarda satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Özellikle Karagöl ve çevresinde doğal yetişen alıç, kuşburnu, dağ eriği, kızılcık gibi meyveler, sonbaharda yöre halkına farklı lezzet sunuyor. Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda ekim ayında olgunlaşan, sarı ve turuncu renkteki alıç, kırsalda yaşayanlar için gelir kapısı da oluyor.

Başta alıç olmak üzere kuşburnu ve kızılcık gibi doğal ürünlere ilgi, pandemi sürecinyle birlikte daha da arttı. Bölgenin en büyük pazarlarından ÇubukBazar'da da yöresel ürünler ve bunlardan yapılan mamuller satışa sunuluyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar, arazilerde topladıkları meyveleri pazarda satışa sunuyor.

Daha çok ilçe dışından vatandaşların talep ettiği alıç, tercihe göre çiğ olarak ya da marmelatı ve sirkesi yapılarak tüketiliyor.

Dağda yetişen meyveleri 27 yıldır satıyor

Pazarda stant açan Dursun Arslan, AA muhabirine, dağda yetişen meyveleri 27 yıldır toplayıp satarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Dağ meyvelerinin artık daha da kıymetlendiğini anlatan Arslan, "Kimi ham olarak tüketiyor kimi de marmelat gibi ürünler yapıyor. Özellikle sağlıklı olduğunu doktorlar tavsiye ettiğinden tüketimi çok oluyor. Talep çok olduğundan şimdi eskisi gibi pazarda çok fazla kuşburnu bulunmuyor." dedi.

Emekli olduktan sonra köyünde eşiyle yaşamaya başladığını dile getiren Cafer Vural da ek gelir olsun diye eşiyle günlerce dağlarda topladıkları meyveleri sattıklarını belirtti.

Vural, "Bu meyveleri toplamak çok zor oluyor ama kimseye muhtaç olmamak, kendi ihtiyacımızı karşılamak için çalışıyoruz. Eşimle sabah erkenden çıkıp kahvaltımızı dağda yaptıktan sonra zor şartlarda topluyoruz. Topladığımız doğal ürünlere halkımız büyük rağbet gösteriyor. Eşim kimini marmelat yapıyor kimini de böyle pazarda satıyoruz." diye konuştu.

Vural, alıcın kilogramını 10, kuşburnunu da 15 liradan sattıklarını kaydetti.

Sattıkları ürünlerin doğal ortamda yetiştiğini vurgulayan Fazlı Onbaşı da "'Yıllardır eşimle birlikte bu ürünleri toplayıp satıyoruz. Kendimiz topladığımız için uygun fiyata satıyoruz. Kırmızı alıcı 5 liradan, sarı alıcı ise 10 liradan satıyoruz. Kuşburnunu da 8-10 liraya satıyoruz. Hanım topluyor, ben topluyorum, 3-5 de komşu oluyor, onlara da yevmiye veriyorum. Havalar müsait olduğu sürece bunları toplayıp satıyoruz. Boş oturmaktansa çalışıp günlük evimizin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarını okutmak için dağ meyveleri toplayıp sattığını ifade eden Fatma Arslan ise "Kimini ham olarak satıyorum kimini de marmelat yapıp satıyorum. Bir mesleğim olmadığı için bunlarla geçimimi sağlıyorum ve çocuklarımı okutuyorum." dedi.

Yukarı Çavundur Mahallesi'nde yaşadığını dile getiren Fatma Demirci de her hafta yetiştirdiği sebzeleri satmak için pazara geldiğini, şimdilerde ise dağ meyveleri toplayıp sattığını kaydederek, "'Yazın sebze üretip satıyorum. Artık onun mevsimi geçti. Şimdi de bu dağ meyvelerini toplayıp satıyorum. Bir hafta toplamaya uğraşıyoruz, topladıklarımız da bir günde satıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Kuşburnu, Karagöl, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'un dağlarında yetişen yaban meyveleri pazar tezgahlarını süslüyor - Son Dakika

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