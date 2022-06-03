Çubuk'un et yemeği "homaça" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'un et yemeği "homaça" coğrafi işaretle tescillendi

03.06.2022 19:40
Çubuk'un et yemeği "homaça" coğrafi işaretle tescillendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinin et yemeği "homaça"ya Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin et yemeği "homaça"ya Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyle özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çubuk vişnesinin ardından ilçede düğünler ve özel günler için hazırlanan homaça için de coğrafi işaret aldıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ülkeler, artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. İlçemiz de köklü ve zengin mutfak kültürüne sahiptir. Son olarak sunduğumuz belgelerin incelenmesi ve yapılan değerlendirme sonucu özel yemeğimize coğrafi işaret tescili verildi. Sırt, but, boyun gibi kemikli etten yapılan homaça, özel yöntemlerle kuyruk yağı veya tereyağında pişiriliyor. Kendi buharında kısık ateşte 8-10 saatte pişirilen homaça için aldığımız bu patent sayesinde ilçemize gelen ziyaretçi sayısı artacaktır."

YORUMLAR
500
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'un et yemeği 'homaça' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:46:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'un et yemeği "homaça" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement