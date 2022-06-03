Çubuk'un et yemeği "homaça" coğrafi işaretle tescillendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinin et yemeği "homaça"ya Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyle özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çubuk vişnesinin ardından ilçede düğünler ve özel günler için hazırlanan homaça için de coğrafi işaret aldıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ülkeler, artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. İlçemiz de köklü ve zengin mutfak kültürüne sahiptir. Son olarak sunduğumuz belgelerin incelenmesi ve yapılan değerlendirme sonucu özel yemeğimize coğrafi işaret tescili verildi. Sırt, but, boyun gibi kemikli etten yapılan homaça, özel yöntemlerle kuyruk yağı veya tereyağında pişiriliyor. Kendi buharında kısık ateşte 8-10 saatte pişirilen homaça için aldığımız bu patent sayesinde ilçemize gelen ziyaretçi sayısı artacaktır."