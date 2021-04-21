Çubuk'un ilk kadın futbol takımı kuruldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde, ilk kadın futbol takımı kuruldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Kadın Futbol Takımı, yaşları 15 ile 25 arasında değişen 60 futbolcudan oluşuyor. Bölgesel Lig'de mücadele edecek Çubuk Belediyesi Engelsiz Kadın Futbol Takımı, Türkiye Süper Lig hedefiyle gireceği sezonun hazırlıklarını Çubukabad Parkı'ndaki tesislerde yoğun tempoda sürdürüyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıma yoğun bir şekilde katılmak isteyen olduğunu ve ilk etapta 60 kişiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hem ilçenin hem de Kuzey Ankara bölgesine tek kadın futbol takımının kurulduğunu aktaran Koçyiğit, Çubuk'ta bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Profesyonel liglere yükselip kalıcı olmak istediklerini ve bunun için köklü bir yapı kurmaya çalıştıklarını aktaran Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Futbol denilince sadece erkeklerin değil kadınların da bu işi yapabildiğini herkese göstermek için takımı kurduk. İlçemizde büyük bir eksiklikti. Şuan 60'a yakın sporcumuz var ilerleyen zamanlarda bu sayının daha çok artacağına inanıyoruz. Şimdilik antrenmanlarda pandemi kuralları çerçevesinde biraz yavaş ilerliyor ama inşallah bayramdan sonra daha hızlı bir şekilde antrenmanlara devam edeceğiz."

Takımın teknik direktörü Fatih Tengilimoğlu da kısa zamanda işi profesyonel hale getireceklerini ifade etti.

Takımın ikinci teknik direktörü Seher Gülhan ise "Biz istiyoruz ki insanlar aileleriyle, çocuklarıyla, kızlarıyla gidip ailecek maç izleyebilsinler." dedi.

Takımın kaptanı Özge Esenyel de futbolu çok sevdiğini belirterek, "Böyle bir takım kurulduğunu duyunca da hemen katıldım. Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Hatice Kübra Kabataş ise babasının bir futbol aşığı olduğunu bu nedenle kendisinin doğumuna bile geç gittiğini aktardı.