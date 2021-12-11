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Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika

Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor

11.12.2021 10:36
Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor

Ankara'da Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde çeşitli branşlarda eğitim gören Güleser Ünal, Nida Gencer, Aysima Gevrek ve Rabia Mina, bugüne kadar pek çok madalya kazandı.

Ankara'da Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde çeşitli branşlarda eğitim gören Güleser Ünal, Nida Gencer, Aysima Gevrek ve Rabia Mina, bugüne kadar pek çok madalya kazandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla 2 yıl önce kurulan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, 19 branşta hizmet veriyor.

Spor kulübünde eğitim görmeye başlayan ve çevrelerindekilerin, "kızsınız yapamazsınız" sözlerine aldırış etmeyen genç sporcular, katıldıkları müsabakalarda başarılar elde etti.

Kulüp başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, girdikleri her turnuvada madalya alan sporcularının başarıları sayesinde örnek olduklarını söyledi.

Dört kız sporcunun da branşlarında Türkiye şampiyonluğuna hazırlandığını belirten Koçyiğit, "Sporcularımız Ankara'da, Çankırı'da Kırşehir'deki turnuvalarda birinci oldu. Boksta Nida, judoda Güleser, son üç maçta birinci oldu. Rabia kızımız da hem tekvando hem de kick boks branşında son girdiği altı maçta birinci oldu. Hepsi Ankara şampiyonu. Bu sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. 'Çubuk'un altın kızları' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başarının disiplinli çalışma ve sürekli antrenmanlara katılmaları sayesinde olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Diğer arkadaşlarına hem yardımcı oluyor hem de örnek oluyorlar. Şimdiki hedefleri Türkiye şampiyonluğu, ardından olimpiyatlara katılmak. Dört kızımız da branşlarında Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor." dedi.

Güleser Ünal ise spora arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığını dile getirerek, "Judoda önce Ankara şampiyonluğunda 2 kez birinci oldum. Çankırı ve Kırşehir'de yapılan şampiyonada birincilikler aldım. 2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası'nda yine birinci oldum. Hedefim Balkan şampiyonu olmak." diye konuştu.

Nida Gencer de ablası sayesinde boks sporuna başladığını ve severek yaptığını anlatarak, "Ankara'da, Çankırı'da ve Kırşehir'de birinci oldum. Artık spor benim hayatım oldu." ifadesini kullandı.

Sosyalleşmesi amacıyla annesi tarafından spora yönlendirildiğini belirten tekvandocu Rabia Mina da bugüne kadar 15 madalya kazandığına işaret ederek, "Bunların 8'i altın, 4'ü gümüş, 3'ü de bronz. Hedefim milli sporcu olarak Avrupa'da derece yapmak. Her gün okuldan sonra antrenman yapıyorum. Bence her kadın kendini korumak için savunma sporu yapmalı. Herkese sporu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Aysima Gevrek de kendisinin de sosyalleşmek için spora başladığını belirterek, "Küçüklüğümden beri Muhammed Ali'yi çok seviyordum. Rocky filmleri izleyerek büyüdüm. Bu nedenle boksu seçtim. Spor sosyal anlamda çevre edinmemi sağladı. Şu ana kadar üç maça çıktım ve üçünde de şampiyon oldum. Hedefim ilk başta milli takıma girmek, daha sonra olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor
Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor
Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor
Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor

Çubuk Belediyesi, Kırşehir, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'un kız sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika


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