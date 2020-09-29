Çubuk'un yöresel ürünleri Altınköy'de beğeniye sunuldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinin yöresel ürünleri, Altındağ'da bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde açılan stantlarda tanıtılıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Çubuk ilçesinin yöresel ürünleri tanıtılmaya başlandı.

Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen ve Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtılacağı stantlar, bir hafta açık kalacak.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı tarafından açılışı yapılan stantlarda, başta Çubuk turşularının çeşitleri olmak üzere gözleme, bazlama, marmelat, ezme, bal, sepet, kilim, örgü, Çubuk agat taşı ve el işi işlemelerden oluşan ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılıyor.

Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde her hafta bir ilçeye ürünlerini tanıtma fırsatı sunduklarını söyledi.

Altınköy'ün Ankara'nın her noktasından yoğun ziyaretçiye sahip olduğunu vurgulayan Balcı, "Bu haftada turşusu, agat taşı ve tarımsal ürünleri ile ünlü Çubuk'u misafir ediyoruz. İnşallah burada Çubuk'un ürünlerini en iyi şekilde tanıtacağız ve ziyaretçilerimizle bu güzel ürünleri buluşturacağız." dedi.

Demirbaş ise yapılan etkinliğin üretime verilen önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, "Üreticiye destek vermek adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızın yaptıkları tamamen doğal ürünleri, dünyaca ünlü turşularımızı burada tanıtıyoruz. İlçemizin zenginliklerini bizlere bu güzel mekanda tanıtma fırsatı verdikleri için Asım Bey'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açılışın ardından ürünler hakkında bilgi alan Balcı, alışveriş de yaptı.

Daha sonra Balcı, Keleş ve Demirbaş'a Altınköy Açık Hava Müzesi'ni gezdirerek müze hakkında bilgi verdi.