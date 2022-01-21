Çubuk ve Gölbaşı'nda öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler, yarıyıl tatiline girdi.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilere karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Sınıfları gezerek tek tek karne dağıtan protokol üyelerini, bazı sınıflarda öğrenciler flüt ve melodika ile seslendirdikleri şarkılarla karşıladı.

Kaymakam Keleş, ilçede 19 bin 350 öğrencinin ve 1250 öğretmenin yarıyıl tatiline çıktığını söyledi.

Öğrencilere dinlenmelerini ve bolca kitap okumalarını tavsiye eden Keleş, "İyice dinlenin, Kovid-19 tedbirlerini unutmayın. Bolca kitap okuyun, sağlığınıza dikkat edin ve böylece ikinci döneme dinç bir şekilde başlayın." dedi.

Demirbaş da öğrencilere tatilde güzel vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Törende, öğrencilere tatilde okumaları için kitap dağıtıldı.

Gölbaşı İlçesinde ise Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, öğrencilere karne dağıttı.

Gökçehöyük İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katılan Nayman ve Özdemir, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileyen Bilgihan, sağlıklı ve başarılı bir ikinci yarıyıl temenni etti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal ve diğer ilgililer katıldı.