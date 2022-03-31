Çubuk ve Kızılcahamam'da camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika
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Çubuk ve Kızılcahamam'da camilerde ramazan temizliği yapıldı

31.03.2022 15:53
Çubuk ve Kızılcahamam'da camilerde ramazan temizliği yapıldı

Ankara'nın Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, ramazanda vatandaşların temiz ve ferah ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Bu çalışmayla temizlik ibadetini de yerine getirdiklerini aktaran Demirbaş, "Sık sık dezenfekte edilen camilerimizin hem temiz olmasını hem de güzel kokmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle camilerimizi gül suyuyla dezenfekte ediyoruz. Camilerde yer alan ve çok fazla kullanılan bütün ahşap ve cam zeminler dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam Belediyesine bağlı ekipler de camilerde ramazan temizliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında temizlenen camilere, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gül suyu sıkılıyor.

Camileri belli aralıklarla temizlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Ramazan ayı öncesinde tüm camilerimizi tekrar gözden geçiriyoruz. Amacımız, Kızılcahamamlı hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin mübarek ramazan ayını huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

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Baki Demirbaş, Kızılcahamam, Ramazan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk ve Kızılcahamam'da camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika


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