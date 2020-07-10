Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı - Son Dakika

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Nihat Memiş, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerine başlandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ödemelerini zamanında yapması gerektiğini bildirdi.

Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Nihat Memiş, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemelerine başlandığını ve vatandaşların mağdur olmaması için ödemelerini zamanında yapması gerektiğini bildirdi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 922 araç ile 2 bin 458 gelir vergisi mükellefinin bulunduğunu söyledi.

Ödemelerin kuruma gelmeden interaktif vergi dairesi üzerinden de ödenebileceğini ve borç sorgulaması yapılabileceğini ifade eden Memiş, "MTV ikinci taksit ödemeleri başladı. Mükelleflerin, MTV'de ikinci taksiti yatırmak için az bir süreleri kaldı. MTV, her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor" dedi.

Memiş, MTV'de ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos'a uzatıldığını, taksit gecikmelerinde mükellefler için faiz işlemeye başlayacağını belirtti.

Mükelleflerin ödemelerini interaktif vergi dairesinden de yapabileceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"MTV ödemeleri Anlaşmalı banka şubeleri ile PTT şubelerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Bankalar, düzenledikleri kampanyalar kapsamında kredi kartıyla MTV ödemesi yapanlara, taksit imkanı da sunuyor. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen vatandaşlar dairemize gelerek bizlerden yardım alabilirler. Her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun kapsamında borçların 12. taksiti ile gelir vergisinin ikinci taksitinin de bu ay ödenmesi gerekiyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 16:01 Son Dakika: Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Memiş'den MTV uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]