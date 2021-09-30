Çubuk vişnesi ile ilgili proje Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek - Son Dakika

Çubuk Belediyesi tarafından, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan "Çubuk'un Vişnesi Güzeldir İçmesi Projesi"nin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenen protokol imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, proje ile Çubuk vişnesinin bilinirliğini sadece Ankara'da değil, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde artıracaklarını söyledi.

Kalite ve lezzetiyle çok farklı olan Çubuk vişnesinin ekonomik değerinin daha da çok artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını anlatan Demirbaş, kurulacak atölyenin sektöre atılmak isteyenlere bir okul gibi eğitim vererek rehberlik edeceğini aktardı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve ekibine teşekkür eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçemiz, Türkiye'nin vişne ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılamaktadır. Çubuk turşusunun yanında Çubuk vişnesinin de bir proje kapsamında hem tanıtılması hem de mamule çevrilerek ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde bittikten sonra vişnemiz toplanmaya başlar. Hem kalitesi hem lezzeti hem de rekoltesiyle özellikli bir üründür. Bu nedenle daha çok tanınmasını ve üreticilerimizin değerinde satışa sunmasını istiyoruz. Uzun vadede hem istihdam kapısının açılmasına hem de sektörünün üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayacak."

Çelik ise Ankara genelinde SOGEP projesi kapsamında 4 projeyi desteklediklerini dile getirerek, "Proje 1 milyon 115 bin liralık bir projedir. Projenin yüzde 90'ına destek veriyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesindeki vatandaşlarımız Çubuk vişnesinin lezzetini tadabilecek. Çubuk ilçemiz ve Ankara'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.