Son Dakika Haberleri: Çubuk Yaşayan Bir Kent Olacak"

Çubuk Yaşayan Bir Kent Olacak"

1 saat önce

AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, ilçeyi tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çubuk Yaşayan Bir Kent Olacak
AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, ilçeyi tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Demirbaş, seçim çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk ve Kıbrıs caddelerindeki esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlara projelerini anlatan Demirbaş, Çubuk'un üreten ve ürettiğini ekonomiye kazandıran bir şehir olması için çalışacaklarını söyledi.

Projelerini uzman bir ekiple hazırladığını belirten Demirbaş, "Bu projeler tamamen insan odaklı, üretimi, istihdamı, sosyal ve çevreyi önceleyen projeler olacak. Çok emek vererek hazırladığımız projeleri inşallah sizlerin de desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

Çubuk'un yaşayan bir kent olması için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu ilçeyi canlı tutacak ve ona ruhu verecek bir ekiple, kısıtlı kaynaklarla maksimum projeler ortaya koyacağız. Bunun içinde turizm değerleri ön plana çıkarılarak ekonomiye kazandıracağız. Yanı başımızdaki başkentin nefes alabileceği en önemli doğal güzelliklere sahip olan ilçemizde farklı turizm alanlarına ev sahipliği yapacağız. Doğa yürüyüşleri ve kampçılığın merkezi haline getireceğiz. Sağlık turizminden payımızı almak için ilçemizdeki jeotermal kaynaklarımızı da hem ilçe halkımızın kullanımına hem de ekonomiye kazandıracağız. Başta tarım, hayvancılık, ticaret, turizm ve eğitim alanlarında ilçemizi ön plana çıkartmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:28 Kaynak: AA

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