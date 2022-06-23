Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde doğal gaz için altyapı çalışmasına başlandı.

Mahallede Başkentgaz tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, Aşağı Çavundur, Esenboğa, İkipınar ve Kargın'ın ardından Yenice'de de doğal gaz çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

İlçe halkının konforu için ellerinden geleni yaptıklarını, ilçeye hizmette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Demirbaş, "İnşallah ekiplerin hızlı çalışmalarının ardından mahallemiz doğal gaza kavuşacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Şahin ise bu çalışmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek, "Mahallemize doğal gaz gelmesini sağlayan Başkanımızdan ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallemizde inşallah doğal gazın konforunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.