Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı

23.06.2022 18:26
Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde doğal gaz için altyapı çalışmasına başlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Yenice Mahallesi'nde doğal gaz için altyapı çalışmasına başlandı.

Mahallede Başkentgaz tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, Aşağı Çavundur, Esenboğa, İkipınar ve Kargın'ın ardından Yenice'de de doğal gaz çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

İlçe halkının konforu için ellerinden geleni yaptıklarını, ilçeye hizmette bulunacak tüm kurum ve kuruluşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Demirbaş, "İnşallah ekiplerin hızlı çalışmalarının ardından mahallemiz doğal gaza kavuşacak. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Şahin ise bu çalışmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek, "Mahallemize doğal gaz gelmesini sağlayan Başkanımızdan ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallemizde inşallah doğal gazın konforunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk Yenice Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement