Çubuklu 3 öğrenci müzik yarışmasından ödülle döndü - Son Dakika

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "12. Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması"na Çubuk ilçesinden katılan 3 öğrenci dereceye girdi.

Yarışmada, Yavuz Selim İlkokulu 4. sınıfından Eylül Gündüz keman dalından birinci, Yıldırım Beyazıt İlkokulu 2. sınıfından Beren Seymen piyanoda ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu 7. sınıfından Şevval Tuana Çakıl da keman dalında üçüncü oldu. Dereceye girenler madalyayla ödüllendirildi.

Yavuz Selim Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Çocukların mutlaka sanat ile tanışmasının ve yeteneklerinin keşfedilmesinin önemine işaret eden Şahinbaş, şöyle konuştu:

"İlk defa bu yıl ilçemizden de bu yarışmaya öğrencilerimizi gönderdik. Elde ettiğimiz başarı bize göre çok büyük. Çünkü müzik ağırlıklı özel okulların arasından 3 önemli başarı almış olduk.

Biz şunu diyoruz; 6 yaşından itibaren çocuklarımız piyano başta olmak birçok enstrümanı öğrenmeye başlayabilir. Sanatla uğraşan çocukların derslerde yaşıtlarına göre daha başarılı olduklarını görüyoruz. İnşallah Çubuk'ta imkanlar el verdiğince yeni yetenekler keşfetmeye devam edeceğiz. Çocuklarına destek olan ailelerimize de teşekkür ediyorum."