Son Dakika Haberleri: Çubuklu Bala'nın doğalgaz sorunu çözüm aşamasında
Son Dakika Güncel Çubuklu Bala'nın doğalgaz sorunu çözüm aşamasında

Çubuklu Bala'nın doğalgaz sorunu çözüm aşamasında

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, Çubuklu Bala Mahallesi'ndeki gaz sorununu çözmek amacıyla önce gaz dağıtım şirketi yetkilileri daha sonrada köy halkı ile görüştü.

Çubuklu Bala'nın doğalgaz sorunu çözüm aşamasında, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ekipleri, Çubuklu Bala Mahallesi'ndeki gaz sorununu çözmek amacıyla önce gaz dağıtım şirketi yetkilileri daha sonrada köy halkı ile görüştü.


İzmit'in 11 köyüne doğalgaz hizmeti verilmesi için başlatılan çalışmaların Çubuklu Bala Mahallesi bölümünde aksaklık yaşanmıştı. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan önceki gün Çubuklu Bala Mahallesi'nin doğalgaz sorununu çözmek amacıyla İZGAZ Proje ve Yapım Müdürü Erdinç Aykaç ile görüştü. Görüşme hakkında bilgi veren Bulut, "Özellikle Çubuklu Bala Köyüne, imarı ve kadastro yolu, bölgenin kendi planı olmaması sebebiyle doğalgaz götürülemiyor. Bu sorunların çözülmesi halinde Çubuklu Bala'nın doğalgaza kavuşacağını söyledi. Bu süreçte vatandaşımızın yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.


İZGAZ ile yapılan görüşmelerin ardından İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ertuğrul Malçok ve İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Çubuklu Bala Köyü'ne giderek köy muhtarı Hasan Malçok ile görüştü. Görüşmelerin ardından heyet, Çubuklu Osmaniye Köyü'nü ziyaret etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Bala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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