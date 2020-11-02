Çubuklu Barajı sorunu Cumhurbaşkanına iletildi - Son Dakika

Çubuklu Barajı sorunu Cumhurbaşkanına iletildi

02.11.2020 10:29
Çubuklu Barajı sorunu Cumhurbaşkanına iletildi, System.String[]

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede yapılması planlanan Çubuklu Barajı sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sundu.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede yapılması planlanan Çubuklu Barajı sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sundu.

Yıllardır kangren haline gelen Çubuklu Barajının yapılması için Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu girişimlerde bulundu. Çubuklu Barajı yapımının ek programa alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunduklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde yıllardır yapılması beklenen Çubuklu Barajı adeta kangren haline gelmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinde, barajın ek yatırım programına alınması için AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a talepte bulunduk. Çubuklu Barajının yapımıyla ilçemizde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi canlanarak, ekili araziler çoğalacak. Amacımız halkımızın beklentilerine en güzel hizmetleri sunarak kalıcı projeler bırakmaktır" dedi. - VAN

Çubuklu Barajı sorunu Cumhurbaşkanına iletildi

Recep Tayyip Erdoğan, Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çubuklu Barajı sorunu Cumhurbaşkanına iletildi - Son Dakika


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