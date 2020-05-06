Çubuklu'da iş adamlarından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Çubuklu'da iş adamlarından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İşadamları Derneği, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İşadamları Derneği, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Dernek Başkanı Yasin Özen, yaptığı açıklamada, İlçe Kaymakamlığı koordinesinde hazırlanan 100 yardım kolisinin Vefa Destek Grubu'na teslim edildiğini söyledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan Özen, "Dernek üyelerimizin katkılarıyla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na gıda yardımı yaparak destek olmak istedik. Bu mübarek ayı ihtiyaç sahibi ailelerimizle mutlu şekilde geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Özen, yardım faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi