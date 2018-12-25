Çubuklu Eskrimcinin Başarısı

Çubuklu eskrim sporcusu Muhammed Furkan
Kalender, Adıyaman
'da düzenlenen Gençler Türkiye
Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya aldı.
Adıyaman'da düzenlenen şampiyonaya katılan Çubuk Anka Eskrim Spor Kulübü sporcusu Muhammed Furkan Kalender, Kastamonulu rakibini 15-11 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Kalender'in antrenörü Mustafa Kalender
, yaptığı açıklamada, genç sporcunun henüz 16 yaşında yıldızlar kategorisinde yarışmasına rağmen gençler yirmi yaş altı kategorisinde şampiyon olmasının sadece Çubuk ve Ankara
için değil, Türkiye için de önemli olduğunu söyledi.
Gelecek vaat eden sporcunun başarılarının artacağına işaret eden Kalender, şunları kaydetti:
"Türkiye Şampiyonası'nda genç erkekler kılıç kategorisinde sporcumuz Muhammed Furkan Kalender altın, Kastamonu Eskrim Spor Kulübünden Emirhan Çiftçi gümüş, Bursa
Ferdi sporcusu Orhun Erke Simav
ile Ankara Vişnelik Tenis
Eskrim Spor Kulübünden Bilgehan Şahlan bronz madalya kazandı. Bizim hedefimiz bu yıl yapılacak dünya ve Avrupa
şampiyonasıdır. Yapılacak bu iki büyük müsabakada hedefimiz madalya ile dönmek. Ancak bu zorlu yolda maddi imkansızlıklarla yürümek bizleri çok fazla zorlamaktadır. Bu bağlamda manevi desteklerini esirgemeyen tüm ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."