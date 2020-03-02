Çubuklu judocu Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Çubuklu judocu Avrupa üçüncüsü oldu

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan milli sporcu Hatice Koçyiğit, Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Çubuklu judocu Avrupa üçüncüsü oldu, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan milli sporcu Hatice Koçyiğit, Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Hatice Koçyiğit, Antalya'nın Kemer ilçesinde, 16 ülkeden 515 sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda elde ettiği başarıyla ilçenin gururu oldu.

Rusya, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve Gürcistanlı rakiplerini yenerek 70 kilogramda Avrupa 3'üncüsü olan Koçyiğit, bronz madalya kazandı.

Babası ve Antrenörü olan Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, kızının Türkiye ve Balkanlar'dan sonra Avrupa'da da madalya kazanarak başarısına bir yenisini eklediğini söyledi.

Başarının bir ekip işi olduğunu hatırlatan Koçyiğit, şunları dile getirdi:

"Elde ettiği başarısından dolayı sporcumuzu tebrik ederim. İnşallah sırada dünya ve olimpiyatlarda kazanılacak madalyalar var. Elde edilen başarı sadece bir kişinin mücadelesi ile olmuyor. Bir sporcunun yetiştirilip turnuvaya gidene kadar birçok kişinin veya kuruluşun da desteği gerekiyor. Sporcumuz çok çalışarak emek vererek kendini yetiştirdi. Onun bu seviyeye gelene kadar katıldığı çok sayıda yarışmalara da katılabilmesi elbette destek ile oldu. Bu nedenle başarılarımızda en büyük pay sahibi olan Belediye Başkanımız Sayın Baki Demirbaş, Federasyon Başkanımız Sayın Sezer Huysuz ile ilçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Seyda Topal'a teşekkür ediyoruz. Kızımız bu turnuvaya Ankara EGO Spor Kulübü adına girmiştir. Kendisine büyük destek olan EGO Spor Kulübü Başkanı Sayın Akın Hondoroğlu ve antrenörü Sayın Murat Gemalmaz ile Milli Takım Antrenörü Sayın Atilla Öztürk'e çok teşekkür ediyorum.'"

Antalya, Avrupa, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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