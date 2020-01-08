Çubuklu judoculardan 10 madalya - Son Dakika
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Çubuklu judoculardan 10 madalya

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Judo Şampiyonasına 13 sporcu ile katılan Çubuk takımı 10 madalyayla döndü.

Çubuklu judoculardan 10 madalya, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Okullar Arası Judo Şampiyonasına 13 sporcu ile katılan Çubuk takımı 10 madalyayla döndü.

Ankara genelinde 45 okul arasında yapılan ve 160 sporcunun katıldığı şampiyonada Çubuklu judocular rakiplerini yenerek 10 madalyanın sahibi oldu.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı Antrenörü Ahmet Koçyiğit, 13 sporcu ile katıldıkları şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya aldıklarını söyledi.

Altın madalya alan sporcularının önümüzdeki ay Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edeceğini belirten Koçyiğit, beşinci defa Türkiye Şampiyonasına sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İlçede yaklaşık 400 sporcuya judo eğitimi verdiklerini hatırlatan Koçyiğit, "Yenimahalle ilçemizdeki Judo Federasyonunun tesislerinde düzenlenen turnuvada elde ettiğimiz başarı bizleri bir kez daha mutlu etmiştir. Ben bize her konuda destek olan başta Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, okul müdürlerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok sporcumuzla başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Bize verilen destekleri boşa çıkartmayacağız." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yayınladığı mesajla madalya alan sporcuları kutladı.

Judo takımının elde ettiği başarılarla ilçenin gururu olduğunu dile getiren Demirbaş, "Bu anlamlı ve önemli başarıda emeği geçen başta öğrencilerimizi ve ailelerini daha sonra da onları yetiştiren hocamızı ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Biz belediye olarak imkanlar çerçevesinde ilçemizdeki tüm sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz desteklerin karşılığını elde edilen başarılarla almak bizleri son derece mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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