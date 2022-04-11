Çubuklu judoculardan 17 madalya - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Minikler Bölge Şampiyonası'ndan Çubuk judo takımı 17 madalyayla döndü.

7 ilden 135 sporcunun katıldığı şampiyonada Çubuklu judocular 17 madalya kazandı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, judo takımı olarak şampiyonada 8 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Altın madalya alan sporcularının gelecek ay Çorum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edeceğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın katıldığı her karşılamada önemli dereceler elde etmeleri bizleri mutlu ediyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katkılarıyla açtığımız kulüpte yaklaşık 1600 sporcuya çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. Ankara, Amasya, Çorum, Kayseri, Tokat, Yozgat ve Çankırı'dan çok sayıda kulüpten 135 sporcu katıldı. Sporcularımızdan Ali ihsan Esen, Tuğrul Tetik, Muhammet Enes Kayan, Belinay Arıkan, Yaren Akyüz, Yasin Somuncu, Yiğit Kaan Demirkan ve Ceren Yaren Karaca altın madalya aldılar. Sporcularımız inşallah Çorum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Ankara adına yarışmaya katılacaklar.'"

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.