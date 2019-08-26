Çubuklu kadınlardan Zafer Bayramı dolayısıyla Çanakkale'ye ziyaret

Ankara Hanımelleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çubuklu kadınlara yönelik "Kadınlardan Tarihe Yolculuk" adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ilk kafile Çanakkale'ye gitti.

Ankara Hanımelleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Asiye Mutlu, 3 gün sürecek gezide 30 Ağustos Zaferi'nin de başlangıcı olan Çanakkale Destanı'nın yaşandığı toprakları karış karış gezeceklerini söyledi.

Gezi kapsamında Çubuk'tan 40'a yakın kadını götürdüklerini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Kahramanları yetiştiren elbette annelerdir. Geçmişteki kahramanları yetiştiren annelerin ruhunu geleceğe aktarmak amacıyla başlattığımız gezimize şehitler diyarı Çubuk'tan başladık. Çubuklu kadınlarımız başta Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları, 257 kiloluk bombayı olduğu yerden tek başına kaldıran Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Anıtı, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş ve arkadaşlarının şehitliği, Zığındere, Kocadere, Bomba Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı ve 57'nci Alayı gezerek şehitlerimiz için dua edecek. Kadınlarımız, Çanakkale gezisi ile ülke topraklarını savunmak adına annelerin ve onların kınalı kuzuları askerlerimizin verdiği şanlı mücadele ruhunu yaşama fırsatı bulacak."

Geziler için kendilerine destek veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Mutlu, "Bu programa katılan kadınlarımızın, atalarımızın şehit düştüğü topraklara gerçekleşen bu gezi sonrası o günlerde yaşanan atmosferi, manevi duyguyu içlerinde hissederek döneceklerine inanıyorum." dedi.