Çubuklu Öğrencilerden, Terör Mağdurları Derneği'ne Ziyaret

Çubuk
Yavuz Selim
Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği'ni ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Zeki Avan, terör olaylarında Çubuk'tan 72 şehit verdiklerini söyledi.
Hürriyeti, bağımsızlığı ve vatanı sevmenin bir bedeli olduğuna işaret eden Avan, "Bizlere düşen görevde ülkemizi her anlamda ileri götürmektir. Bu nedenle de özellikle siz gençler daha çok çalışıp okumalısınız ve bu vatan için bir şeyler yapmalısınız. Böylece onların canlarıyla sahip çıktığı vatanı sizler de bilim, teknoloji ve güçlü ekonomiyle sahip çıkmalısınız. Herkes bu vatana birlik içinde sahip çıkmalıdır. Çünkü bu ülke kolaylıkla kazanılmadı." diye konuştu.
Ortaokul öğrencisi Ahmet Demirhan Tekaüt ise ziyarette şehitlerin hikayelerini dikkatle dinlediklerini belirtti. Okul Müdürü
Ömer Mollahüseyinoğlu terörün insanlara ne kadar zarar verdiğini öğrencilerin de gördüğünü kaydetti.
Şehit Babası ve aynı zamanda Kıbrıs
Gazisi olan Ramazan Gergin de, "Cenabı Allah'ın bana vermediği şehitliği oğlum Ali Gergin'e vatani vazifesini yaparken Ağrı
'nın Tendürek bölgesinde bölücü terör örgütü PKK
'ya karşı düzenlenen operasyonda nasip etti. Bana nasip olmayan şehitlik makamı, oğluma nasip oldu. Bizim evlatlarımız sizlerin rahat okumaları ve bizlerin huzurlu yaşamaları için şehit oldular. " ifadelerini kullandı.
Ziyaretin sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve üzerinde ilçenin 72 şehidinin fotoğraflarının bulunduğu çerçeveli pano hediye edildi.