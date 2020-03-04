Çubuklu okçular 3 madalya kazandı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katılığı 2020 ASES Minikler Salon Turnuvası'nda 3 madalya ile ayrıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2020 faaliyet takviminde olan 2020 ASES Minikler Salon Kupası Samsun'da gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesislerinde yapılan ve Türkiye genelinden 108 kulüpten 1008 sporcunun katıldığı turnuvada Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı 3 gümüş madalya kazandı.

Takımın antrenörü Murat Arıöz, elde ettikleri derecenin kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Turnuvaya rekor bir katılımın olduğunu dile getiren Arıöz, şunları kaydetti:

"Turnuvadan 3 madalya ile döndük. Sporcularımızdan İbrahim Yıldız, Emir Furkan Akkaya ve Abdullah Bektaş 13 - 14 Yaş Erkek Takımı ikincilik kupası kazanmıştır. Kulübümüzün sporcuları katıldıkları her yarışmada madalya ve kupa kazanmaya başladı. Bunun sonucu olarak da her yerde Çubuk'un reklamını yapılmış olduk. Türkiye'de okçuluk alanında bilinir duruma geldik. Sportif tesisler eli kulağında, çok yakında açık alan okçuluk tesisi yapılarak Ankara ve Türkiye Okçuluk Şampiyonalarının ilçemizde yapılmasını planlıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca bu yarışmada dereceye giren sporcularımız Milli Takımın Alt Yapısı olan Teknik Gelişim Kampına davet edilecekler. Sayın Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına, en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yayımladığı mesajla başarılı sporcuları ve ailelerini tebrik etti.