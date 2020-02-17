Çubuklu okçular 5 kupa, 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Çubuklu okçular 5 kupa, 4 madalya kazandı

7 saat önce

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katılığı Minikler Okçuluk Turnuvası'nda 5 kupa ve 4 madalya ile ayrıldı.

Çubuklu okçular 5 kupa, 4 madalya kazandı, System.String[]

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katılığı Minikler Okçuluk Turnuvası'nda 5 kupa ve 4 madalya ile ayrıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara İl Temsilciliği tarafından TEİAŞ Gençlik ve Spor Kulübünün Yenimahalle Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen Minikler Okçuluk Turnuvasına 20 sporcu ile katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile 5 kupa kazandı.

Takımın antrenörü Murat Arıöz, elde ettikleri madalya ve kupaları tüm ilçe halkına armağan ettiklerini söyledi.

Son günlerde elde ettikleri başarıların arttığına dikkat çeken Arıöz, "Turnuvadan istediğimiz sonucu almasak da 5 kupa ve 4 madalya ile döndük. Sporcularımızı okçuluk milli takımı adayı olarak yetiştiriyoruz. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Sayın Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına, en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yayımladığı mesajla başarılı sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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