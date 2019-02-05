Çubuklu Okçular 5 Kupa, 9 Madalya Kazandı
1 saat önce
Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katılığı Hedef 10 Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan 3 kupa ve 14 madalya ile ayrıldı.
Çubuk Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katılığı Hedef 10 Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan 3 kupa ve 14 madalya ile ayrıldı. Türkiye
Okçuluk Federasyonu Ankara
İl Temsilciliği tarafından Cebeci Yaşar Sevim Hentbol Salonunda düzenlenen Hedef Salon Okçuluk Şampiyonası'na 20 sporcu ile katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 5 kupa kazandı.
Takımın antrenörü Murat Arıöz, elde ettikleri madalya ve kupaları tüm ilçe halkına arman ettiklerini söyledi.
Son günlerde elde ettikleri başarıların arttığına dikkat çeken Arıöz, şunları kaydetti:
"Biz bu sporcuları geleceğin okçuluk milli takımı adayı olarak yetiştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Tuncay Acehan
'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden, derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz. Sağ olsunlar başkanımız her zaman yanımız da oldular, bugünlere onun desteği ile ulaştık."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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