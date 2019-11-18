Çubuklu okçulardan 2 kupa, 6 madalya

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı "Sevgi Okları Yaydan Çıkıyor Turnuvası"nda 2 kupa ve 6 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu himayesinde ve Ankara İncek Sevgi Koleji organizasyonuyla düzenlenen turnuvaya 30 sporcu ile katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4 altın, 1 gümü ve 1 bronz madalya ile 2 kupa aldı.

Turnuva, 9-12 yaş ve büyükler klasik ve makaralı yay bay-bayan kategorilerinde gerçekleştirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Çocuklarımızın en az bir spor dalıyla veya sanatla uğraşması hedeflerimiz arasında. Bu nedenle de ilçemizde birçok branşta spor yapılmasına destek veriyoruz. Bunlardan biri de olimpik okçuluk branşı. Çocuklarımızın girdikleri turnuvalardan başarıyla dönmeleri bizleri gururlandırıyor. Bu sporcularımızın hepsi ilçemizin birer gurur kaynağı oldu. Bu genç sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, başarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenörü Murat Arıöz de elde ettikleri madalya ve kupaları tüm ilçe halkına arman ettiklerini belirtti.

Sporcularının girdikleri her turnuvalardan başarıyla döndüğüne dikkati çeken Arıöz, şunları kaydetti:

"Ankara genelinden 16 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı turnuvaya bizde 30 sporcu ile katıldık. Turnuvada 9-10 yaş bayanlarda Keriman Ahsen Arıöz altın madalya, 11-12 yaş erkeklerde Ahmet Eymen Acar altın, İbrahim Yıldız gümüş ve Emir Furkan Akkaya bronz madalya, 11-12 yaş makaralıda Arda Şahin Sakallı altın ve büyük erkeklerde Burak Çayırhan altın madalya alarak Ankara şampiyonu oldu. Ayrıca 11-12 yaş erkek takımı şampiyonluk kupası alırken 9-10 yaş bayan takımı ise ikincilik kupası aldı. Biz bu sporcuları geleceğin okçuluk milli takımı adayı olarak yetiştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına, en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz."