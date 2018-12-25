Çubuklu Okçulardan 2 Kupa, 7 Madalya

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı "3. ASES Minikler Türkiye Şampiyonası"nda 2 kupa ve 7 madalya kazandı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı "3. ASES Minikler Türkiye Şampiyonası"nda 2 kupa ve 7 madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ankara Meyra Palace Otel'de düzenlenen şampiyonaya 10 sporcu ile katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 3 altın ve 4 bronz madalya ile 2 kupa aldı.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.



Acehan, şunları kaydetti:



"Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini almaya başladık. Okçuluk takımımızın Türkiye şampiyonasında büyük başarı elde etmesi bizi gururlandırdı. Ayrıca eskrimde Türkiye şampiyonu olan Muhammet Furkan Kalender'i de tebrik ediyorum. Bu sporcularımızın hepsi ilçemizin ve başkentimizin birer gurur kaynağı oldu. Bu genç sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, başarının devamını diliyorum."



Takımın antrenörü Murat Arıöz, elde ettikleri madalya ve kupaları tüm ilçe halkına arman ettiklerini söyledi.



Sporcuların kısa sürede elde ettikleri başarılara dikkat çeken Arıöz, şöyle konuştu:



'"Erkek takımımızdan İbrahim Yıldız, Abdullah Bektaş ve Emir Furkan Akkaya ile bayan takımımızdan Keriman Ahsen Arıöz, Yağmur Berra Balık ve Eslem Çayırhan'a dikkat çekmek istiyorum. Biz bu sporcuları geleceğin okçuluk milli takımı adayı olarak yetiştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına, en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz. Sağolsun başkanımız her zaman yanımızda oldular. Bugünlere onun desteği ile ulaştık. Başkanımızın yeni projeleri arasında ilçemize bir okçuluk tesisi kazandırmak var ve inşallah bu projeyi hayata geçirir."

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