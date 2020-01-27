Çubuklu okçulardan 6 kupa, 4 madalya - Son Dakika
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Çubuklu okçulardan 6 kupa, 4 madalya

7 saat önce

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı "2. Hedef 10 Okçuluk Yarışmasında" 6 kupa ve 4 madalya kazandı.

Çubuklu okçulardan 6 kupa, 4 madalya, System.String[]

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı "2. Hedef 10 Okçuluk Yarışmasında" 6 kupa ve 4 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu himayesinde ve Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü organizasyonuyla Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 30 sporcu ile katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile 6 kupa aldı.

Turnuva, 7-14 yaş ve büyükler klasik ve makaralı yay bay-bayan kategorilerinde gerçekleştirildi.

Takımın antrenörü Murat Arıöz, elde ettikleri madalya ve kupaları tüm ilçe halkına arman ettiklerini belirtti.

Sporcularının girdikleri her turnuvalardan başarıyla döndüğüne dikkati çeken Arıöz, şunları kaydetti:

"Ankara genelinden 16 kulüp ve 250 sporcunun katıldığı turnuvaya biz de 30 sporcu ile katıldık. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Okulları tarayarak okçuluğa meraklı sporcuları eğitimlerini de aksatmadan antrenmanlara alıyoruz. Velilerin de katkısıyla iyi bir jenerasyon yakaladık. Sayın Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın direktifleri doğrultusunda sporcularımızın antrenman programından beslenmesine, akademik kariyerinden derslerinin başarısına, etik değerlerden ahlakına, en ince ayrıntısına kadar özen gösteriyoruz."

Arıöz, yarışmada başarı gösteren sporcuların Şubat ayında Samsun'da düzenlenecek olan Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını sözlerine ekledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Çocuklarımızın en az bir spor dalıyla veya sanatla uğraşması hedeflerimiz arasında. Bu nedenle de ilçemizde birçok branşta spor yapılmasına destek veriyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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