Son Dakika Haberleri: Çubuklu sahili'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
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Çubuklu sahili'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

16 dakika önce

İstanbul'un Beykoz ilçesi, Çubuklu sahili'nde dün öğleden sonra girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan birisi sahildekiler tarafından kurtarılırken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama kurtarma çalışmaları başladı.

Çubuklu sahili'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama kurtarma çalışmalarına ara verildi, System.String[]
İstanbul'un Beykoz ilçesi, Çubuklu sahili'nde dün öğleden sonra girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan birisi sahildekiler tarafından kurtarılırken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama kurtarma çalışmaları başladı.

İki arkadaş akıntıya kapıldı

Beykoz'da yer alan Çubuklu Sahili'nde saat 15.00 sularında denize giren 15 yaşındaki Caner Şanlı ve Mustafa Özyurt, çırpınmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlardan Mehmet Yaşar Altaş, çırpınan iki arkadaşı görür görmez denize atladı ve Şanlı'yı kurtarmayı başardı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Özyurt için deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler seferber olurken akşam saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Arkadaşı ile denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan Özyurt'un ailesi sahilde beklemeye devam ediyor. - İSTANBUL
Mustafa Özyurt, İstanbul, Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
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