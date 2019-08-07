Çubuklu sahili'nde kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
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Çubuklu sahili'nde kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarına ara verildiİSTANBUL - İstanbul'un Beykoz ilçesi, Çubuklu sahili'nde dün öğleden sonra girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan birisi sahildekiler tarafından kurtarılırken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'u arama...
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
Çubuklu sahili'nde kaybolan gencin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
İSTANBUL - İstanbul
'un Beykoz
ilçesi, Çubuklu sahili'nde dün öğleden sonra girdikleri denizde kaybolan iki arkadaştan birisi sahildekiler tarafından kurtarılırken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt
'u arama kurtarma çalışmaları başladı.
İki arkadaş akıntıya kapıldı
Beykoz'da yer alan Çubuklu Sahili'nde saat 15.00 sularında denize giren 15 yaşındaki Caner Şanlı ve Mustafa Özyurt, çırpınmaya başladı. Bölgedeki vatandaşlardan Mehmet Yaşar
Altaş, çırpınan iki arkadaşı görür görmez denize atladı ve Şanlı'yı kurtarmayı başardı. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Özyurt için deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler seferber olurken akşam saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Arkadaşı ile denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan Özyurt'un ailesi sahilde beklemeye devam ediyor.
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