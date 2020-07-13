Çubuklu şehit yakınları ve gazilerin Ayasofya Camisi sevinci - Son Dakika

Çubuklu şehit yakınları ve gazilerin Ayasofya Camisi sevinci

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğince, Ayasofya Camisinin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğince, Ayasofya Camisinin, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Dernek Başkanı Zeki Avan imzasıyla yapılan açıklamada Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmed'in vakfı olduğu hatırlatıldı.

İslam'a ait bu yapının yeniden ibadete açılmasının tüm şehit yakınları ve gazileri adeta sevince boğduğu vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Danıştay 10. Dairesine teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Çubuklu şehit yakınları ve gaziler olarak, vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız, hürriyetimiz, bayrağımız, dinimiz, ezanımız, onurumuz, milli ve manevi değerlerimiz için yapılan her hayırlı işin yanındayız. Ayasofya kararını canıgönülden destekliyoruz. Çok hayırlı bir karar olmuştur. Basından izlediğimiz kadarıyla alınan karar bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Türk devleti olarak kimseyi memnun etmeye veya kimseden de icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Ayıca hak yerini bulmuştur. İstanbul'u fetheden başta Fatih Sultan Mehmed ve fetihten bu tarafa bu vatan için şehit ve gazi olanların Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla kabirlerinde huzur içinde yatmasına vesile olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuklu şehit yakınları ve gazilerin Ayasofya Camisi sevinci - Son Dakika

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