Çubuklu şehit yakınlarından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına ziyaret - Son Dakika

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğine üyeleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezini ziyaret etti.

Dernek başkanı Zeki Avan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle vakfın genel başkanı Gazi Lokman Aylar'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Avan, vakfın şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Vakfın yeni yerinde hizmete başladığını aktaran Avan, "Hem yeni hizmet binasının hayırlı olaması temennisinde bulunmak hem de bazı konuları istişare etmek istedik. Başkanımıza başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

Avan, vakıfla dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aylar da derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet eden bu derneğin bizim yanımızda ayrı bir yeri vardır." ifadesini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.