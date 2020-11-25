Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak

25.11.2020 11:39

Son dakika haberi... Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Çubuklu şehit ve gazilerle ilgili geniş çaplı bir albüm yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Çubuklu şehit ve gazilerle ilgili geniş çaplı bir albüm yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Başkan Avan, AA muhabirine, çocukluğundan bu tarafa vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yaşadığını söyledi.

Bu yola 1990 yılında ilçeye ilk terör şehitlerinin gelmeye başlamasıyla komşularının ve çevresindekilerin kendisine cenaze törenlerini organize etmesini istemeleriyle başladığını ifade eden Avan, ilçede yaklaşık 5 yıl tek başına gönüllü olarak çalışmalar sürdürdüğünü anlattı.

Avan, 1998'de Çubuk Terör Mağdurları Derneğini kurduğunu ve şehit yakınları ve gazilerle bu görevi sürdürdüğünü vurgulayarak, "1990 yılından bu tarafa şehitlerimizin hatıralarını, mektuplarını, fotoğraflarını ve bilgilerini arşivledim. Yapılan çalışmaları bilgi notlarına dönüştürerek biriktirdim. Bu bilgiler arttıkça yazılı, görsel arşivler oluşturdum." dedi.

Çubuk'un Türkiye genelinde nüfusa oranla en fazla şehit ve gazisi olan ilçelerden biri olduğunu anlatan Avan, şunları kaydetti:

"Amacımız şehit ve gazi ailelerinin yanlarında bulunmak, onları onurlandırmak ve isimlerini yaşatmak. Bugüne kadar onların özlük haklarını almaları konusunda da çok büyük katkımız oldu. Ailelerin bire bir sorunlarıyla ilgileniyoruz. Özel günlerinde, mutluluklarını ve acılarını paylaşıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı şehitler albümünü yapmak için çalışmalarımıza başladık. Albümde Çubuklu gazi ve şehitlerimiz yer alacak. Üç boyutlu yapacağımız çalışma ile hem basılı hem de dijital ortamını oluşturacağız. Terörü ve zararlarını tüm dünyaya duyurmak için İngilizcesini de yayınlayacağız. Terörün vermiş olduğu zararları gelecek nesillere aktarmak için elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Güzel de bir eser çıkacak inşallah."

Avan, "Bu vatanda yaşayan tüm insanların bir görevi olduğuna inanırım. Şehitler bu görevini kanlarıyla ödediler, gaziler ise bedenlerinin bir parçası ile ödediler. Bizim de elimizden bu emanetlere sahip çıkmak geliyor. Bu görevi yerine getirme mesuliyetimiz var. Vatan, millet, bayrak sevgisini ve şehitlerimizi, gazilerimizi gençlerimize anlatmayı, gelecek nesillere aktarmayı mesuliyet olarak görüyorum." diye konuştu.

Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak
Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak
Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak
Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak

Terör Mağduru, Vatan, Çubuk, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çubuklu şehitlerin hatıraları yaşatılacak - Son Dakika


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