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Çubuklu sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalyayla döndü - Son Dakika

Çubuklu sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalyayla döndü

18.02.2022 11:04
Çubuklu sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalyayla döndü

Çubuklu sporcu Onur Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası 95 kilogramda altın madalyayı kazandı.

Çubuklu sporcu Onur Çelik, Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası 95 kilogramda altın madalyayı kazandı.

Çubuk Wushu Kung Fu Takımı antrenörü Halit Erdemir, gazetecilere, uluslararası, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonaları için milli takım seçmelerinin de yapıldığı Türkiye Şampiyonası'nda, ilçeyi 4 sporcuyla temsil ettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle çok fazla sporcu çalıştıramadıklarını anlatan Erdemir, kendilerine destek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seyda Topal'a teşekkür etti.

Şampiyonada büyükler kategorisinde 95 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Onur Çelik'in başarısıyla ilçenin gururu olduğuna değinen Erdemir, "Salon eksiğimiz bu yıl faaliyete geçen Gençlik Merkezi ile birlikte giderildi. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz doğrultusunda sporcularımızı istediğimiz düzeyde yetiştireceğiz. Sporcularımızdan Onur Çelik milli takıma girerek Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilçemizi, başkentimizi ve ülkemizi temsil edecek." şeklinde konuştu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seyda Topal ise elde ettikleri derecelerle milli takıma seçilen Çelik'i ve antrenörü Erdemir'i tebrik etti.

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Hisarcık, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuklu sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalyayla döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuklu sporcu Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasından altın madalyayla döndü - Son Dakika
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