Çubuklu Sporculardan 8 Altın, 4 Gümüş ve 3 Bronz Madalya
1 saat önce
Ankara'da yapılan Okullararası Wushu Sanda Şampiyonasına katılan Çubuklu sporcular, 15 madalya kazandı.
Ankara
'da yapılan Okullararası Wushu Sanda Şampiyonasına katılan Çubuklu sporcular, 15 madalya kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliğinde Ankara İsmet Iraz Taekwondo Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Çubuk Halk Eğitimi Merkezi
Wushu Sanda Takımı, 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir
, takım antrenörü Halit Erdemir
'i ve sporcuları tebrik etti.
İlçede çok daha yetenekli gençlerin olduğunu ve küçük desteklerle bu yeteneklerin ortaya çıkarılabileceğini vurgulayan antrenör Halit Erdemir ise "Ankara genelinden 50 takımın katıldığı turnuvaya 15 sporcuyla katıldık ve tamamı çeşitli derecelerde madalya aldı. Bu bizi çok mutlu etti. Ben ilçemizden çok fazla sporcunun küçük desteklerle milli takıma girebileceğine inanıyorum. İnşallah bu sporcularımızı milli takıma hazırlayacağız. Bize destek olan tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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