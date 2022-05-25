Çubuklu sporcuların judodaki başarısı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları Türkiye Judo Federasyonu tarafından Çorum ve Ankara'da düzenlenen şampiyonalarda başarı elde etti.

Katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalardan başarılarla dönen Çubuklu sporcular, Çorum ve Ankara'da düzenlenen turnuvalarda kazandıkları madalyalarla taktir topladı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, sporcularının Çorum'da düzenlenen Okullar Arası Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ve Ankara'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Kazandıkları madalyaları ilçelerine armağan ettiklerini dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Çorum'daki turnuvada sporcularımızdan Ali İhsan Esen Türkiye üçüncüsü olurken, Tuğrul Tetik, Belinay Arıkan, Yiğit Sefa Şenocak, Muhammet Enes Kayan ve Yaren Akyüz ise kategorilerinde Türkiye beşincisi oldular. Ankara'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ise sporcularımızdan Varlık Özden 66 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, 73 kilogramda Ali Murat Aydoğdu Türkiye ikincisi ve İsmail Tekpınar ise 90 kilogramda Türkiye ikincisi oldular. Ayrıca takım maçlarında takımımız Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya ve ikincilik kupası kazanmıştır."

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise mesajında, elde edilen başarının önemli olduğunu bildirdi.

Başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri Ahmet Koçyiğit'i tebrik eden Demirbaş, "Sporcularımız elde etmiş oldukları başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırdılar. İnşallah yeni başarılar için spor ve sporcuya olan desteğimiz her geçen gün artarak devam edecek. Bu sayede ilçemizde artık sporun tüm dallarında başarı bir gelenek haline gelecektir. Bu vesile ile başarının mimarı sporcularımızı ve antrenörlerini bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.