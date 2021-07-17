Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Son Dakika

Çubuk ilçesinde bulunan Wushu Kungfu takımı öğrencileri, katıldıkları Türkiye Gençler ve Büyükler Bay, Bayan Wushu Taolu-Sanda Lıght Sanda- TUI Shou Şampiyonası'nda Türkiye 1'inciliği ve 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen Türkiye Gençler ve Büyükler Bay, Bayan Wushu Taolu-Sanda Lıght Sanda- TUI Shou Şampiyonası'na 3 sporcu ile katıldıklarını söyleyen Çubuk Wushu Kungfu Takımı Antrenörü Halit Erdemir, şampiyonadan başarıyla döndüklerini belirtti.

Hiçbir destek olmadan kendi imkanlarıyla sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Erdemir, 58 ilden 1600 sporcunun katıldığı turnuvada çok önemli başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Turnuvaya 3 sporcu ile katıldık. Şampiyonada 2 öğrencimiz kendi kilolarında önemli derece elde etti. Büyükler kategorisinde Onur Çelik Türkiye şampiyonu oldu. Bu sporcumuzun 4'üncü Türkiye şampiyonasıdır. Onur bugüne kadar Türkiye şampiyonluğunu kimseye kaptırmadı. Gençlerde ise Ali Batuhan Çoban bronz madalya alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Elde ettikleri başarılarla sporcularımız ilçemizin gururu oldular. Hedeflerimiz çok büyük ancak beklenen destekleri alamadığımız için yeterli sayıda sporcu yetiştiremiyoruz. Salon olmadığı için sporcularımızı istediğimiz düzeyde yetiştiremiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen elde ettiğimiz tüm bu başarıların önemli olduğunu düşünüyorum. Sporcularımızdan Onur Çelik milli takıma girerek Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilçemizi, başkentimizi ve ülkemizi temsil edecek."