Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuklu taksicilerden 'Türkiye'nin otomobile'ne destek - Son Dakika

Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek

6 saat önce

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, "Türkiye'nin otomobili" için atılan adımının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Çubuklu taksicilerden

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, " Türkiye'nin otomobili" için atılan adımının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Neşeli, yaptığı açıklamada, şoför esnafı olarak her zaman yerli ve milli üretimi desteklediklerini, "Türkiye'nin otomobili"nin üretimini de heyecanla beklediklerini söyledi.

Tüm üyelerinin araçlarını Türkiye'nin otomobili ile değiştireceğini anlatan Neşeli, "Yıllardır beklenen özlem inşallah bitecek. Türkiye gibi hem yetişmiş eleman hem de doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkenin yerli ve milli üretimi her alanda artırması en büyük dileğimizdir. Türkiye'nin otomobili konusunda atılan adımlar bizi gururlandırdı. İnşallah fabrikası da planlanan süre içinde biter ve yerli otomobilimizi kısa sürede yollarda görürüz." dedi.

Neşeli, Türkiye'nin otomobilinin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Türkiye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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