Çubukspor Kulübü Başkanı Arslantaş'tan Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Çubuk spor Kulübü Başkanı Emre Arslantaş Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Arslantaş beraberinde kulüp yönetimi ile gerçekleştirdiği ziyarette Demirbaş'a kulübe bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Transfer çalışmalarına başladıklarını anlatan Arslantaş, bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Arslantaş, "İnşallah vereceğiniz desteklerle bu yıl hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bu yıl rakiplerimize bakarak takım olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Güçlü bir takım kurmak için transferlere başladık. Alt yapı olarak da çok güçlüyüz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem esnaf hem de vatandaşlarımızdan bu hedefimize ulaşmak için destek bekliyoruz." dedi.

Demirbaş ise imkanları ölçüsünde desteklerinin süreceğini dile getirerek, kulüp yöneticileri ve oyunculara yeni sezon için başarılar diledi.

Spora ve sporcuya gerekli desteği verdiklerini aktaran Demirbaş, "Sporun her branşına maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceğiz. İlçemizde birçok branşta spor kulüpleri ve kurslar açıldı. Bu alanlarda da güzel başarılar almaya başladık. Çubukspor Kulübü de inşallah arzu edilen başarıyı yakalar. Ben sizlere bu azminizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.