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Cüce buzağı şaşırttı

58 dakika önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen cüce buzağı, görenleri şaşırttı.

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İZMİR'in Bergama ilçesinde 4 kilo ağırlığında dünyaya gelen cüce buzağı, görenleri şaşırttı.
Kırsal Durmuşlar Mahallesi'nde yaşayan besici Mehmet Şıngır'a ait 4 yaşındaki 'Kömür' isimli yerli kara cinsi hamile ineği, 11 Ağustos Pazar günü doğum yaptı. Normalden çok küçük ve zayıf dünyaya gelen erkek buzağı şaşkınlık yaratırken, ineğin sahibi Şıngır, veteriner hekim Hüseyin Kemer'den yardım istedi. Kontrol için mahalleye gelen veteriner Kemer, buzağının cüce olduğunu tespit etti. Normalde 40 ila 50 kilo arasında olması gereken buzağının, 4 kilo olduğu belirlendi. Son ağırlığı 4 kilo 200 grama çıkan buzağının sağlığının iyi olduğu belirtildi.
Veteriner Kemer, "Ülkemizde çok ender görülen bu durumun, genellikle genetik faktörlerin etkili olduğu 'Fleckvieh' ve 'Angus' cinsi sığırlarda görülmesine rağmen Türkiye'de bulunan yerli ırklarda rastlanması beni ve hayvan sahibini şaşırttı. Ülkemizde doğan cüce buzağılar, genelde doğum esnasında veya birkaç hafta sonra yaşamını yitiriyor. 'Maskot' ismini verdiğimiz buzağımız, şu an sağlıklı şekilde hayatını sürdürüyor" dedi.


Bergama, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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