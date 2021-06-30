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Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı - Son Dakika

Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı

30.06.2021 09:16
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Ordu'da cüce karı-koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor.

Ordu'da cüce karı-koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan İlhan (50) ve eşi Özlem Uzunçakmak (44) gün boyu inekleri, tavuklarıyla uğraşıyor, tarlasında çalışıyor. Kendi ürettikleri yoğurt, tere yağ ve köy yumurtasını satarak aile ekonomisine ek gelir sağlayan ailenin iki çocuğundan birisi üniversitede diğeri ise lisede okuyor.

Hayatlarından çok mutlu olduklarını dile getiren İlhan Uzunçakmak, "Eşimle birlikte günümüzün büyük bölümünü ineklerim, tavuklarım ve tarlamda çalışarak geçiriyoruz. Köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Özlem Uzunçakmak ise "Engelli olduğumuz halde birçok işi birlikte severek yapıyor, birlikte başarıyoruz" diye konuştu.

(Mustafa Bıyık/İHA)

Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı
Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı

Kabadüz, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cüce karı-kocanın örnek alınacak yaşantısı - Son Dakika


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