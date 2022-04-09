CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU

09.04.2022 11:00

ANTALYA'da hobi amaçlı baktığı cüce keçileri, aşırı hareketli ve gürültülü olmaları nedeniyle satmak isteyen Bilal Demir (39), yeğeni aracılığıyla yayınladığı internet ilanında 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesini kullanınca hayvanseverlerden tepki gördü.

ANTALYA'da hobi amaçlı baktığı cüce keçileri, aşırı hareketli ve gürültülü olmaları nedeniyle satmak isteyen Bilal Demir (39), yeğeni aracılığıyla yayınladığı internet ilanında 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesini kullanınca hayvanseverlerden tepki gördü. 'Keçilerin cinsel istismar amacıyla kiralandığı' şüphesiyle hakkında yapılan şikayet üzerine Demir'in ahırındaki keçiler incelendi. İstismar bulgusuna rastlanmadığına dair hazırlanan tutanakta ise ilan başlığında yazılanın yanlış anlaşıldığı görüşü belirtildi.

Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde oturan Bilal Demir, birkaç yıl önce hobi amacıyla tavuk, inek, koyun ve cüce keçi beslemeye başladı. Şimdilerde hayvanlarının sayısını azaltmayı düşünen Demir, gürültü yapmaları ve hareketli olmaları nedeniyle keçilerini satmaya karar verip, yeğeninin yardımıyla internet sitesinde ilan oluşturdu. Yeğeninin sosyal medya hesabından 20 Mart'ta yapılan paylaşımda 'Hastalarına ve zevk adamlarına cüce keçi ve tekesi' ifadesiyle keçileri satışa sunan Demir'e, ilanı fark eden hayvanseverler tepki gösterdi. Tepki üzerine internet sitesinin yöneticileri ilanı yayından kaldırdı.

'CİNSEL İSTİSMAR AMACIYLA KİRALANDIĞI' ŞİKAYETİ

Hayvanseverler, 'hayvanların cinsel istismar amacıyla kiralandığı' şüphesiyle ilan hakkında jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine ekipler, Demir'in hayvanlarına baktığı ahırda inceleme yaptı. Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemede, hayvanlarda herhangi bir istismar bulgusuna rastlanılmadığına dair tutanak hazırladı. Tutanakta ekiplerin, 'Bilal Demir'in yeğeni Cengiz Demir'den yardım isteyip hayvanlarını internet üzerinden satmak isterken ilan başlığının yanlış anlaşıldığı tespit edilmiştir' görüşü yer aldı.

YANLIŞ ANLATIM TEPKİ ÇEKTİ

Keçilerini satmak isterken yaşananlardan şaşırdığını dile getiren Bilal Demir, iş stresini atmak için inek, keçi, tavuk beslediğini anlattı. Ahırında 2 inek, 20 koyun, 4'ü yavru olmak üzere 9 cüce keçi bulunduğundan bahseden Demir, "Küçük keçileri cüce keçi diye adlandırdık. Cüce keçilerden bazılarını aşırı hareketli ve ses çıkarmasından dolayı satmaya karar verdim. Yeğenime, 'İnternette ilan verelim, birkaç tanesini satalım' dedim. O da ilanın dikkat çekmesi için yazdıklarında anlatım hatası yapmasından dolayı tepki aldı. Bir kelime yazmış, bu kelime de hayvan hakları derneğinin dikkatini çekmiş. Sosyal medyada gündem olduk. Hakkımızda şikayet yapılmış. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Hayvanları kontrol ettiler, tutanak tutuldu. Böyle talihsiz bir olay yaşadık" diye konuştu.

'HAYVAN TACİZCİSİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLDÜM'

Bilal Demir, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sosyal medyada linç edildiğini belirten Demir, "Sosyal medyadaki eleştirilerde bizi tanımayan insanlar tarafından resmen hayvan tacizcisi durumuna düşürüldüm. Bizim hakkımızda eleştiri yapanların, bu keçileri gördüğünü sanmıyorum. Bu keçilerin büyüklüğü tavuk kadar zaten" dedi.

CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU
CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU
CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU

YORUMLAR
500
Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi Denizli'de foseptiğe düşen 2 ineği itfaiye çıkardı Denizli'de foseptiğe düşen 2 ineği itfaiye çıkardı

Bilal Demir, İnternet, Tavuk, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:14:16. #1.12#
SON DAKİKA: CÜCE KEÇİSİNİ İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN 'HAYVAN TACİZCİSİ' OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement