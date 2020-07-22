"Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" düzenlenecek - Son Dakika

TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Vali Ali Hamza Pehlivan'ın alana gelmesi

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın gençlerle sohbet etmesi

TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un konuşması

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Vali Pehlivan ve Durmuş'un tenis oynaması Şırnak'ta "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" düzenlenecek

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan:

"Bu sayede tenis konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağız"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:

-"Cudi Dağı'nın eteğindeki spor tesisinde tenis oynama şansı elde ettiğim için mutluyum"

Şırnak'ta "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Ardından Şırnak Üniversitesi yerleşkesine giden Vali Pehlivan ile Durmuş, tenis oynadı.

"Tenis konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağız"

Vali Pehlivan yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu söyledi.

Gençleri spora yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Pehlivan, bunun için çok sayıda spor tesisi yaptıklarını kaydetti.

Federasyon başkanı Durmuş ile tenis turnuvası düzenlemek için karar aldıklarını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu sayede tenis konusunda önemli bir farkındalık oluşturacağız. İlimizde bu sporun gündemde tutulması ve daha geniş kitleler tarafından yapılır hale gelmesi hususunda Gençlik ve Spor Bakanlığımız tesisleşme konusunda çok önemli adımlar attı. Bu tesislerden her geçen gün daha fazla yararlandıkça gençlerimizin hem kaynaşması hem bireysel gelişmesi konusunda güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum."

Başkan Durmuş ise tenisin her yerde oynanabilmesi için çaba gösterdiklerini, bu kapsamda Şırnak'ta "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" düzenleyeceklerini vurgulayarak, "Bu Türkiye'nin her yerinde tenis oynanabileceği iddiasıyla yola çıkmış bir federasyonun rüyası değil, gerçekleşmiş bir olaydır. Cudi Dağı'nın eteğindeki spor tesisinde tenis oynama şansı elde ettiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.