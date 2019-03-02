Son Dakika Haberleri: Cudi Dağı'nda 4 PKK Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi

Cudi Dağı'nda 4 PKK Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Cudi Dağı'nda 4 PKK Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Şırnak merkez Anılmış köyü bölgesinde bulunan Cudi Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmalarında teröristlerin kullandığı 4 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda ise 2 gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, amper ölçer, 2 telsiz, tahrip olmuş M16 tüfek, tahrip olmuş 3 M16 şarjör, 18 pil, keskin nişancı kamuflajı, 2 çakmak gazı dolum tüpü, şemsiye, çok miktarda sağlık malzemesi, 3 mont ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, operasyonda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Cudi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak

Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:11:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cudi Dağı'nda 4 PKK Sığınağı Kullanılmaz Hale Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]